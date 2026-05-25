Conclusione periodo di prova docenti 2025 26 | modalità di valutazione per assunti da GPS e scadenze SCHEMA

Per i docenti neoassunti tramite GPS, il periodo di prova si conclude nel 202526, con modalità di valutazione stabilite da specifiche indicazioni operative. Le procedure sono state riassunte e fornite dall’USR Toscana e USR Lazio, che hanno elaborato uno schema dettagliato con le scadenze e le modalità di valutazione da seguire durante questa fase.

Sintesi a cura di USR Toscana e USR Lazio con indicazioni operative per la conclusione del periodo di prova dei docenti neoassunti a.s. 202526. Il Dirigente scolastico, verificata la mancanza anche di uno solo dei requisiti adotta motivato provvedimento di rinvio dell’anno di prova e formazione. Il docente presenta al Comitato di valutazione il Portfolio Professionale, redato nel corso dell’anno scolastico. Stessa procedura per i Docenti neoassunti a tempo determinato tramite concorso straordinario bis. Questi ultimi però devono aver acquisito i 5 CFU per permettere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Periodo di svolgimento: dopo la conclusione delle attività didattiche e degli esami ed entro il 31 agosto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Sintesi a cura di USR Toscana e USR Lazio con indicazioni operative per la conclusione del periodo di prova dei docenti neoassunti a.s. 2025/26. x.com

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