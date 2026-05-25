Con Basile stiamo volando De Luca esulta dopo i primi dati ufficiali

Cateno De Luca ha commentato con entusiasmo i primi dati ufficiali provenienti dallo spoglio elettorale, affermando che “stiamo volando”. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la fase iniziale delle operazioni di scrutinio, che sono cominciate alle 15. Non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati o sui numeri, ma le parole del leader indicano un andamento positivo per il suo movimento politico.

“Stiamo volando”. Così il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha commentato i primi dati ufficiali durante lo spoglio iniziato alle 15. Dopo le prime 4 sezioni scrutinate Federico Basile viaggia al 57.69%. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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