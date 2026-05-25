Comunali Venezia al centrodestra al primo turno | clamoroso exploit la telefonata in diretta di Meloni a Venturini Boom anche a Reggio Calabria Tutti i risultati

Da liberoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni comunali, il centrodestra ha ottenuto una vittoria significativa a Venezia, arrivando al primo turno con un risultato sorprendente. Durante un evento in diretta, il leader ha telefonato a un candidato locale. Risultati simili si sono verificati anche a Reggio Calabria, dove i candidati sostenuti dal centrodestra hanno prevalso. I risultati delle urne hanno mostrato che la sinistra non ha raggiunto le aspettative, contraddicendo le previsioni di un possibile effetto referendario.

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Elezioni comunali. E il verdetto delle urne spezza i sogni della sinistra: il tanto invocato "effetto-referendum" semplicemente non esiste. Il centrodestra incassa una clamorosa e inattesa vittoria al primo turno a Venezia: tanto basta a fotografare il disastro del fronte progressista. Centrodestra a valanga anche a Reggio Calabria, davanti anche ad Arezzo dove si profila un ballottaggio, proprio nel cuore della rossa Toscana. Il Pd vince a Salerno schierando Vincenzo De Luca: una sfida quasi impossibile per qualsiasi avversario. Dunque i dem si confermano a Prato e strappano Pistoia. Poco, troppo poco. E Giorgia Meloni lo rimarca con orgoglio: "Il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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