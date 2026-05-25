Comunali si vota fino alle 15 Giù l’affluenza media ma non a Salerno Stasera i primi verdetti

I seggi sono aperti fino alle 15 in tutta Italia per il secondo giorno di elezioni comunali in 748 Comuni. L’affluenza media si è ridotta rispetto al primo giorno, fatta eccezione per Salerno, dove le persone sono comunque andate a votare in numero consistente. Stasera saranno comunicati i primi risultati ufficiali di questa tornata elettorale, che coinvolge regioni dal Veneto alla Calabria, inclusa Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Seggi riaperti in Italia fino alle 15 per il secondo e ultimo giorno di votaazioni per la tornata di elazioni amministrative Comunali in 748 Comuni di Regioni a Statuto ordinario dal Veneto alla Calabria e di Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Val d’Aosta fra le Regioni a Statuto Speciale. La tornata interessa circa 6 milioni e 600 mila elettori italiani. L’affluenza nella prima giornata di votazioni di ieri è risultata in media in calo di poco meno di 4 punti. A chiusura seggi, alle 23, aveva complessivamente votato il 46,3% degli aventi diritto. Contro la media del 50,2% della precedente tornata negli stessi Comuni. A Venezia, unico capoluogo di regione alle urne, il calo è stato ancora maggiore, di ben 7 punti: 41,8% contro 48,8% di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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