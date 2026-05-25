Comunali destra avanti e incassa Venezia Meloni scherza | Crollo rimandato Schlein | L’unità non è bastata – La diretta

Alle 15 si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di elezioni amministrative, che interessano circa 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. La destra ha ottenuto risultati favorevoli a Venezia, mentre nel resto del paese si sono registrati vari esiti. Le dichiarazioni dei rappresentanti politici sono state diverse: alcuni hanno scherzato sui risultati, altri hanno commentato l’andamento delle urne in modo più critico. I dati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Al via ora lo scrutinio delle schede. L’affluenza è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alla tornata precedente (del 64,9%). La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l’Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%). Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Tutti gli aggiornamenti Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana. 🔗 Leggi su Open.online

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