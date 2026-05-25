Comunali 2026 due candidati sindaco battono il quorum ed è fatta

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due candidati sindaco hanno superato il quorum e sono pronti a essere eletti, con le urne ancora aperte fino alle 15. Se solo una lista è ammessa, la vittoria sarà automatica per entrambi. Non sono ancora stati definiti i risultati ufficiali, ma al momento si registra già un risultato positivo per i candidati che hanno raggiunto i requisiti di legge. La giornata elettorale prosegue fino alla chiusura delle urne, prevista per le 15.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A urne ancora aperte, fino alle 15 di oggi, sono già due i sindaci pronti a indossare la fascia tricolore, per quanto siano due le condizioni per l’elezione in caso di un’unica lista ammessa.Una percentuale bulgara a Candela blinda Giuseppe De Vitto. Alle 23 di domenica 24 maggio, primo giorno di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Moncalieri 2026 - Confronto candidati sindaco SECONDA PARTE - ilMercoledì

Video Moncalieri 2026 - Confronto candidati sindaco SECONDA PARTE - ilMercoledì

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali 2026, sono due i candidati sindaco a Crevoladossola

Argomenti più discussi: Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida; Elezioni comunali 2026, come si vota: dalla scheda elettorale al voto disgiunto; Elezioni Comunali Imola 24 e 25 maggio 2026; Elezioni comunali 2026, tutto quello che bisogna sapere: come e quando si vota. I Comuni, i candidati e le liste.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web