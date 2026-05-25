Comunali 2026 due candidati sindaco battono il quorum ed è fatta
Due candidati sindaco hanno superato il quorum e sono pronti a essere eletti, con le urne ancora aperte fino alle 15. Se solo una lista è ammessa, la vittoria sarà automatica per entrambi. Non sono ancora stati definiti i risultati ufficiali, ma al momento si registra già un risultato positivo per i candidati che hanno raggiunto i requisiti di legge. La giornata elettorale prosegue fino alla chiusura delle urne, prevista per le 15.
A urne ancora aperte, fino alle 15 di oggi, sono già due i sindaci pronti a indossare la fascia tricolore, per quanto siano due le condizioni per l’elezione in caso di un’unica lista ammessa.Una percentuale bulgara a Candela blinda Giuseppe De Vitto. Alle 23 di domenica 24 maggio, primo giorno di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Moncalieri 2026 - Confronto candidati sindaco SECONDA PARTE - ilMercoledì
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