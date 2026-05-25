Comunali 2026 due candidati sindaco battono il quorum ed è fatta

Notizia in breve

Due candidati sindaco hanno superato il quorum e sono pronti a essere eletti, con le urne ancora aperte fino alle 15. Se solo una lista è ammessa, la vittoria sarà automatica per entrambi. Non sono ancora stati definiti i risultati ufficiali, ma al momento si registra già un risultato positivo per i candidati che hanno raggiunto i requisiti di legge. La giornata elettorale prosegue fino alla chiusura delle urne, prevista per le 15.