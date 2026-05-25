Comunali 2026 a Grumo | Francesco Rutigliano eletto sindaco

Francesco Rutigliano è il nuovo sindaco di Grumo. Il candidato della lista 'Facciamo rumore' ha avuto la meglio sui due sfidanti, Stefano Cea (Noi cittadini per Grumo) e Gabriella Spadafina (Grumo Rinasce).I dati dello spoglioStando ai dati (parziali e non ufficiali) pubblicati sul portale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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