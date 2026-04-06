Riaperti a sorpresa i giardini a lago la gente torna a camminare lungo il cannocchiale del Tempio Voltiano

A sorpresa, i giardini a lago sono stati riaperti e le persone sono tornate a camminare lungo il percorso vicino al Tempio Voltiano. La riapertura è stata documentata da una foto inviata da un lettore, scattata nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026. Non sono stati comunicati ufficialmente dettagli o motivazioni riguardanti questa riapertura improvvisa.

I giardini a lago “riaprono”. O almeno così sembrerebbe guardando la foto inviata da un lettore nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026. Peccato che si tratti di una riapertura tutta molto ufficiosa. L’area, come noto, è ancora un cantiere. I lavori di riqualificazione sembrano in ritardo, anche a seguito della rescissione del contratto con la prima azienda incaricata. Le transenne delimitano ancora gli spazi e la zona resta formalmente interdetta, in attesa della conclusione degli interventi prevista – almeno sulla carta – entro metà maggio (precedentemente doveva essere entro ffine aprile). Eppure, complice la giornata di sole e il richiamo del lungolago, qualcuno ha deciso di “anticipare” i tempi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: I peri bocciati in via XX Settembre “riciclati” ai giardini a lago: niente più ciliegi davanti al Tempio Voltiano Non è l'inizio di un tour, ma un vero e proprio pellegrinaggio del cuore. Il giovane artista ha scelto di camminare per otto ore lungo le sponde del lago di Garda(askanews) – Ha voluto rallentare, dopo una ascesa all’Olimpo della musica in brevissimo tempo, Blanco si è fermato, ha lasciato spazio alla...