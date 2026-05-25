Comacchio corsa a quattro per il municipio

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Comacchio, quattro candidati si contendono la carica di sindaco. Se nessuno ottiene più del 50% dei voti, le elezioni si svolgeranno di nuovo il 6 e 7 giugno. La corsa è aperta e nessuno dei candidati ha ancora raggiunto la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. La campagna elettorale si avvicina alla fase decisiva.

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Sono quattro i candidati in corsa per la carica di sindaco a Comacchio, comune dove, in caso di mancato raggiungimento del 50% più uno dei voti, si tornerà alle urne per il ballottaggio previsto il 6 e 7 giugno.Il centrodestra unito sostiene Samuele Bellotti, mentre il sindaco uscente Pierluigi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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