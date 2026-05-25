Colpo di scena per il Ferrini | la gestione va al consorzio Cgs-Roianese e Muli
Lo stadio Ferrini è stato affidato al consorzio formato da Cgs, Roianese e Muli, che ha battuto la concorrenza. La decisione è stata comunicata dalla società arancioverde attraverso i social, senza ulteriori dettagli. La gestione passerà quindi a questo nuovo gruppo, segnando un cambiamento importante per il club e il suo impianto sportivo. Nessuna informazione sui termini dell’accordo o sui motivi della scelta.
Nel recente passato lo sport triestino regala vicende che non sono mai scontate. L'ultima storia è quella dell'assegnazione dello stadio Ferrini al consorzio targato Cgs, Roianese e Muli, che come annunciato dalla società arancioverde sui propri social, ha sbaragliato la concorrenza e portato a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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