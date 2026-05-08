Il processo relativo all’omicidio avvenuto a Villa Pamphili si interrompe temporaneamente a causa di una nuova diagnosi psichiatrica. L’imputato, accusato di aver ucciso due persone, è stato trasferito in terapia dopo aver ricevuto una diagnosi di disturbo psicotico acuto. La decisione ha portato alla sospensione delle udienze e al congelamento di tutte le attività processuali in corso.

Sospensione di giudizio, anzi di più: tutto congelato al momento. Il processo per il tragico duplice omicidio di Villa Pamphili subisce una battuta d’arresto. La prima Corte di Assise di Roma ha disposto il trasferimento dal carcere a una struttura del servizio psichiatrico per Francis Kaufmann (alias Rexal Ford ), l’uomo accusato di aver ucciso, lo scorso 7 giugno, la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann va in struttura psichiatrica, processo sospeso. Il tribunale competente, accogliendo la richiesta del difensore, l’avvocato Paolo Foti, ha emesso l’ordinanza e disposto che il detenuto dovrà essere piantonato “in forma continuativa (h24)”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Disturbo psicotico acuto”, colpo di scena sul processo al killer di Villa Pamphili: lascia il carcere e va in terapia. Tutto sospeso

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