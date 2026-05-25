colleferro elezioni comunali 2026 live con tutti i risultati in tempo reale

Nella giornata di oggi si svolgono le elezioni comunali a Colleferro. Sono stati aperti i seggi e si stanno raccogliendo i voti. I risultati saranno aggiornati in tempo reale su questa pagina. La consultazione riguarda l’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale. La chiusura delle urne è prevista in serata, con lo spoglio che inizierà subito dopo. Si attendono aggiornamenti sui primi dati ufficiali.

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Elezioni 2026: i comuni della provincia di Roma scelgono il sindaco

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