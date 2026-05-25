Colico vuole restare in provincia di Lecco netto No al passaggio in Valtellina

Notizia in breve

A Colico si è svolto un referendum consultivo per decidere se passare dalla provincia di Lecco alla Valtellina. Il risultato ha visto il 67% dei votanti esprimersi contro il trasferimento, mentre il 33% ha votato a favore. La differenza tra le due percentuali è di circa 34 punti. Il voto si è concluso con un risultato netto a favore del mantenimento dello status attuale.