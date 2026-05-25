Negli ultimi anni si registra un aumento di persone che preferiscono una colazione salata rispetto a quella dolce tradizionale. La tendenza si manifesta attraverso consumi di pane, formaggi e affettati al mattino. Questa trasformazione si nota sia tra giovani che tra adulti, mentre la colazione dolce resta ancora molto diffusa. La scelta di una colazione salata si sta diffondendo come abitudine consolidata, superando l'idea di moda passeggera.

Per anni la colazione è stata sinonimo di cappuccino, biscotti, marmellata e cornetti. Ciò che sta succedendo, però, negli ultimi anni è un cambio di tendenza, che va verso la scelta di una colazione salata. C’è chi preferisce le uova con l’avocado, chi del pane integrale con salmone o ancora chi si orienta su yogurt greco e hummus. Un trend che sembra essere nato sui social, ma che viene sostenuto anche dal fatto che la colazione salata offre un maggiore senso di sazietà, più energie e un miglior controllo della fame durante la giornata. Ma la colazione salata è davvero più sana rispetto alla colazione dolce? Oppure si tratta di un’ennesima moda passeggera? La risposta dipende da quali alimenti si scelgono e dall’equilibrio generale della propria dieta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Colazione salata: moda passeggera o abitudine da adottare? Il nutrizionista fa chiarezza

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Ecco perché dovresti fare la colazione salata

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