Pier Camillo Cocchi è il nuovo sindaco di Pontremoli, con circa il 70% dei voti. La sua candidatura sulla lista Cara Püntremal è in vantaggio sulla rivale, candidata di Pontremoli Bene Comune, che ha ottenuto circa il 30%. I risultati sono ancora in fase di scrutinio.

Pontremoli (Massa Carrara), 25 maggio 2026 – Pier Camillo . A scrutinio ancora in corso, il candidato, lista Cara Püntremal (centrodestra) è in netto vantaggio (circa il 70%) sulla candidata Elena Battaglia, lista Pontremoli Bene Comune, centrosinistra (circa 30%). Cocchi, medico molto conosciuto in città, vanta una lunga esperienza amministrativa: è stato assessore e vicesindaco in precedenti mandati e, secondo i promotori della lista, ha sempre mostrato "professionalità, umanità e attenzione ai temi dello sviluppo della città e del territorio", oltre a un impegno costante nella difesa e nel potenziamento dei servizi locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cocchi è il nuovo sindaco di Pontremoli

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