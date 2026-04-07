A Pontremoli, le elezioni comunali vedono di nuovo sfidarsi Elena Battaglia e Camillo Cocchi, due candidati che rappresentano le stesse figure di sempre. Il confronto si svolge in un clima in cui i volti noti continuano a dominare la scena politica locale, senza apparenti cambiamenti rispetto al passato. La campagna elettorale si concentra sulla riconferma delle tradizionali dinamiche politiche della città.

Elena Battaglia e Camillo Cocchi si contendono la guida di Pontremoli in un clima elettorale dominato da volti già noti. La sfida amministrativa vede contrapposti due schieramenti che, nonostante le differenze politiche, sembrano puntare su una sostanziale continuità dei protagonisti. La percezione tra i cittadini di Pontremoli indica una mancanza di reale discontinuità per la terza volta consecutiva. Il ricambio di idee e persone appare limitato, con figure che riemergono ciclicamente nel locale. Il centro-sinistra punta su Elena Battaglia come candidata a sindaco. Le indiscrezioni indicano che la sua squadra includerà nomi ricorrenti come Elisabetta Sordi, Chiara Tarantola, Riccardo Ghelfi, Sergio Bergamaschi, Alice Avogadro e Fiamma Molinari, conosciuta come Fiammetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pontremoli: Battaglia e Cocchi si sfidano, ma il ricambio è zero

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