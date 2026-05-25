Cocaina sputata dal mare e recuperata dai pescherecci | pioggia di richieste di patteggiamento

Notizia in breve

Nelle ultime settimane, alcuni pescherecci hanno recuperato dalla superficie del mare sacchi di cocaina che erano stati gettati in acqua. Le forze dell’ordine hanno ricevuto numerose richieste di patteggiamento da parte di persone coinvolte nel traffico di droga. Lampedusa resta un punto di passaggio per le rotte di traffico di stupefacenti nel Mediterraneo. Le operazioni di recupero continuano a essere seguite dall’autorità giudiziaria.