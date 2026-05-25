Cividale Attilio Vuga rispetta i pronostici ed è di nuovo sindaco

Attilio Vuga è tornato a essere sindaco di Cividale, rispettando i pronostici. Il risultato delle urne conferma la sua vittoria, anche se l’ufficialità richiede ancora qualche ora. La tendenza è ormai chiara e irreversibile.

Il verdetto delle urne non è ancora definitivo. Per l'ufficialità è necessario attendere ancora un po', ma la tendenza è irreversibile. Il risultato è apparso evidente fino dai primi seggi scrutinati e sancisce un ritorno storico per la città ducale. Attilio Vuga è nuovamente il sindaco di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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