Cinque film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana 25-31 maggio

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su Prime Video questa settimana sono arrivati cinque film e tre serie TV. Tra le novità più recenti ci sono produzioni come Citadel 2, Good Omens 3 e la seconda stagione di Off Campus. Questa è l’ultima settimana di un maggio ricco di uscite, dopo il completamento di serie come The Boys 5, La casa degli spiriti e Non è un paese per single.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ultima settimana di un maggio densissimo di grandi novità per Prime Video. E se avete già finito The Boys 5, Off Campus, La casa degli spiriti, Citadel 2, Good Omens 3 e Non è un paese per single, eccoci in vostro aiuto segnalandovi le ultimissime uscite di questi giorni. Ci sono innanzitutto i. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

3 Serie TV da vedere assolutamente ad APRILE

Video 3 Serie TV da vedere assolutamente ad APRILE

Notizie e thread social correlati

Quattro film e cinque serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (16-22 marzo)Quattro film e cinque serie tv sono disponibili su Prime Video questa settimana, dal 16 al 22 marzo.

Sette film, due serie tv e un documentario da vedere su Prime Video questa settimana (6-12 aprile)Questa settimana su Prime Video sono disponibili sette film, due serie tv e un documentario, perfetti per chi desidera trascorrere le serate in relax...

Temi più discussi: Cinque film e quattro serie tv da guardare su Prime Video questo weekend (15-17 maggio); 5 novità streaming da non perdere questo weekend dal 22 al 25 maggio 2026; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Pedro Pascal il Mandaloriano, Almodovar torna a casa, Pasotti papà in crisi, la festa di Laure Calamy e altri 6 film al cinema o in digitale.

prime video cinque film e treSei film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo weekend (22-24 maggio)Le trame, i link e le date di uscita e scadenza dei nostri suggerimenti streaming: il finale di The Boys, il nuovo film di Jack Ryan e l'attesissimo game show italiano The 50 ... today.it

prime video cinque film e treCinque film e quattro serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (11-17 maggio)Il penultimo episodio di The Boys 5, il finale de La casa degli Spiriti e quello di Good Omens, la nuova Off Campus: i titoli da non perdere in uscita (e in scadenza) in questi giorni sulla piattaform ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web