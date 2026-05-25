Con l’arrivo della stagione calda, il trucco alla francese si fa strada, puntando su ciglia naturali e labbra appena colorate. La tendenza privilegia un aspetto semplice e fresco, evitando look troppo pesanti o elaborati. Quando le temperature aumentano e la luce del tramonto si fa più intensa, si prediligono tecniche di make-up che valorizzano la naturalezza del volto senza appesantirlo. Questa scelta si adatta a chi cerca un’estetica leggera e spontanea.

Life&People.it Quando l’aria si scalda e la luce dorata del tramonto accende i boulevard, il volto reclama una leggerezza sostanziale che si oppone ad un trucco spesso troppo strutturato. Al centro di questa rivoluzione stagionale si posiziona un contrasto magnetico e calibrato: l’abbandono del mascara pesante a favore di labbra tinte di colori saturi, esaltate da un finish lucido. La vera audacia, in questa tendenza, risiede infatti nella sottrazione. La strategia su come applicare il trucco alla francese consiste nel lasciare le ciglia intonse e pulite, concentrando un’esplosione di colore sulle labbra, ora sature di riflessi vinilici. Guardando alle protagoniste della nouvelle vague moderna e alle donne che animano le sfilate, si nota subito questa celebrazione dell’irregolare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Ciglia nude e labbra sciroppate: il trucco alla francese conquista la stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vi piacciono le mie nuove labbra ..

Notizie e thread social correlati

Trucco effetto nude, labbra rosse, faux bob e tagli di capelli senza età: le star italiane più belle ai David di Donatello 2026Mercoledì 6 maggio a Cinecittà si sono svolti i David di Donatello 2026, con molte star italiane che hanno sfoggiato look curati e acconciature di...

Monica Bellucci sul red carpet di Cannes 2026, il suo beauty look raccontato dalla make-up artist Letizia Carnevale: «Non chiede mai niente quando si siede sulla sedia del trucco, io però la conosco bene e so quello che ama. Ma non è stato sempre così. All'inizio voleva solo occhi neri e labbra nude»Sul red carpet di Cannes 2026, l’attrice è apparsa in un abito di pizzo nero con i capelli lunghi e la frangia a tendina.

Temi più discussi: I beauty look che ti faranno sembrare da red carpet; Festival di Cannes 2026: Eva Longoria dal viso solare con frangia aperta e i beauty look sull'undicesimo red carpet con i nostri voti; Rossetto corallo: la tonalità dell'estate che illumina l'incarnato; Cannes 2026, il make up delle Star da rifare a Casa: da Adriana Lima a Chiara Ferragni tutti i trucchi da copiare.

Dopo il susseguirsi di labbra nude sui red carpet più glamour, ecco finalmente un cambio di passo e al Festival di Cannes 2026 le star riportano in auge l'amato rossetto rosso x.com

Richiesta prodotto - Blush nella stessa tonalità dell'inchiostro vellutato 29 cocoa nude di peripera reddit

Bentornata tendenza labbra nude: come indossare il rossetto Y2K per eccellenza nella primavera 2025Ricordate quando, nel primo decennio degli anni 2000, ci si truccava le labbra con il correttore per occhiaie così da ottenere un effetto nude? Accantonata la sfumatura grunge tipica del periodo, ... vogue.it

Nude look e labbra ciliegia protagoniste sul red carpet della Mostra del Cinema di VeneziaCome ogni anno si ripete il circo mediatico attorno al Festival di Venezia, quest'anno giunto alla sua 74 esima edizione. Non solo per la selezione dei film in concorso, ma per le varie celebrità che ... ilsole24ore.com