Durante la stagione calda, si nota una tendenza verso un trucco naturale, con ciglia senza mascara e labbra poco appariscenti. Questa scelta si accompagna a un look che evita l’eccesso e privilegia la semplicità. La moda si adatta alle temperature e alla luce del momento, preferendo un aspetto fresco e leggero. La tendenza si diffonde tra chi cerca un’estetica minimalista che valorizzi la naturalezza del viso.

Life&People.it Quando l’aria si scalda e la luce dorata del tramonto accende i boulevard, il volto reclama una leggerezza sostanziale che si oppone ad un trucco spesso troppo strutturato. Al centro di questa rivoluzione stagionale si posiziona un contrasto magnetico e calibrato: l’abbandono del mascara pesante a favore di labbra tinte di colori saturi, esaltate da un finish lucido. La vera audacia, in questa tendenza, risiede infatti nella sottrazione. La strategia su come applicare il trucco alla francese consiste nel lasciare le ciglia intonse e pulite, concentrando un’esplosione di colore sulle labbra, ora sature di riflessi vinilici. Guardando alle protagoniste della nouvelle vague moderna e alle donne che animano le sfilate, si nota subito questa celebrazione dell’irregolare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Ciglia nude e labbra sciroppate: il trucco alla francese conquista la stagione

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