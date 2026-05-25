Chiusa una notte per lavori la galleria ' Roccaccia' lungo la E45 | come cambia la viabilità

Notizia in breve

La galleria 'Roccaccia' sulla E45 è rimasta chiusa tutta la notte per lavori di controllo e verifica degli impianti tecnologici. La chiusura ha comportato modifiche alla viabilità nella zona, con deviazioni indicate lungo il tratto interessato. La riapertura è prevista nel corso della giornata, una volta completati gli interventi. La gestione della viabilità è stata comunicata attraverso segnali temporanei e indicazioni stradali.