Chiusa una notte per lavori la galleria ' Roccaccia' lungo la E45 | come cambia la viabilità

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La galleria 'Roccaccia' sulla E45 è rimasta chiusa tutta la notte per lavori di controllo e verifica degli impianti tecnologici. La chiusura ha comportato modifiche alla viabilità nella zona, con deviazioni indicate lungo il tratto interessato. La riapertura è prevista nel corso della giornata, una volta completati gli interventi. La gestione della viabilità è stata comunicata attraverso segnali temporanei e indicazioni stradali.

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Anas ha programmato le attività di controllo e verifica degli impianti tecnologici della galleria “Roccaccia” lungo la E45 in provincia di Forlì Cesena.Per l’esecuzione degli interventi si rendono necessarie regolamentazioni del traffico, finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti e delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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