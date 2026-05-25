Chiudono i seggi via allo spoglio per le Comunali | i primi exit poll

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I seggi per le elezioni comunali si sono chiusi alle 15, dando inizio allo spoglio dei voti. La consultazione riguarda la scelta del sindaco di Reggio Calabria, oltre ai rappresentanti del consiglio comunale e ai presidenti delle cinque circoscrizioni cittadine. I primi exit poll sono stati diffusi, ma i risultati ufficiali sono attesi nei prossimi giorni. La consultazione si è svolta senza segnalazioni di problemi significativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Seggi chiusi alle ore 15 per la tornata amministrativa che porterà all'elezione del sindaco di Reggio Calabria, dei rappresentanti del consiglio comunale, dei presidenti e dei consiglieri delle cinque circoscrizioni cittadine.Francesco Cannizzaro è sindaco di Reggio Calabria con ben oltre la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia, chiusi i seggi: affluenza verso il 60% e i primi exit poll

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia, chiusi i seggi: affluenza verso il 59% e i primi exit poll

Temi più discussi: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; A che ora aprono e chiudono i seggi lunedì 25 maggio per le elezioni comunali e quando arrivano i risultati; Fermo, elezioni amministrative 2026: 37 sezioni elettorali e oltre 31 mila aventi diritto al voto; Elezioni amministrative 2026: dove e quando si vota in Toscana. La guida.

chiudono i seggi viaA che ora aprono e chiudono i seggi lunedì 25 maggio per le elezioni comunali e quando arrivano i risultatiOggi, lunedì 25 maggio i seggi elettorali riaprono presto: dalle ore 7:00, infatti, le urne tornano a disposizione degli elettori per rimanere accessibili fino al primo pomeriggio, con la chiusura def ... fanpage.it

Elezioni comunali 2026, quando chiudono i seggi elettoraliFoto di Gerd Altmann da PixabayElezioni comunali, amministrative, referendum - voto - scheda elettorale. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web