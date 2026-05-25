Chiudono i seggi via allo spoglio per le Comunali | i primi exit poll
I seggi per le elezioni comunali si sono chiusi alle 15, dando inizio allo spoglio dei voti. La consultazione riguarda la scelta del sindaco di Reggio Calabria, oltre ai rappresentanti del consiglio comunale e ai presidenti delle cinque circoscrizioni cittadine. I primi exit poll sono stati diffusi, ma i risultati ufficiali sono attesi nei prossimi giorni. La consultazione si è svolta senza segnalazioni di problemi significativi.
Seggi chiusi alle ore 15 per la tornata amministrativa che porterà all'elezione del sindaco di Reggio Calabria, dei rappresentanti del consiglio comunale, dei presidenti e dei consiglieri delle cinque circoscrizioni cittadine.Francesco Cannizzaro è sindaco di Reggio Calabria con ben oltre la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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