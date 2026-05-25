Chiudono i seggi via allo spoglio per le Comunali | i primi exit poll

Notizia in breve

I seggi per le elezioni comunali si sono chiusi alle 15, dando inizio allo spoglio dei voti. La consultazione riguarda la scelta del sindaco di Reggio Calabria, oltre ai rappresentanti del consiglio comunale e ai presidenti delle cinque circoscrizioni cittadine. I primi exit poll sono stati diffusi, ma i risultati ufficiali sono attesi nei prossimi giorni. La consultazione si è svolta senza segnalazioni di problemi significativi.