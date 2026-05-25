Alle urne ad Arezzo si sono recati gli elettori per le amministrative. Vincenzo Ceccarelli, candidato del fronte progressista, ha ottenuto più voti rispetto a Marcello Comanducci, che rappresenta il centrodestra. I risultati sono ancora in fase di aggiornamento, ma la differenza tra i due è evidente. La vittoria del nuovo sindaco sarà ufficializzata con la proclamazione. La città aspetta la conclusione dello spoglio per conoscere l’esito definitivo.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Elettori alle urne anche ad Arezzo, dove la contesa vede protagonisti Vincenzo Ceccarelli sotto le insegne del fronte progressista e Marcello Comanducci che impugna il vessillo del centrodestra. Al primo turno, i due principali schieramenti se la devono vedere con il fronte civico guidato da Marco Donati. Nel puzzle del voto comunale ci sono anche gli outsider che puntano a raggranellare consensi con le loro proposte programmatiche: Michele Menchetti, alla testa della Lista Indipendente per Arezzo, Serena Marinelli per Alternativa Comune, Egiziano Andreani al timone della lista Democrazia Sovrana e Popolare. Ecco i risultati in tempo reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi è il nuovo sindaco di Arezzo. Elezioni amministrative in Toscana, i risultati in tempo reale

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