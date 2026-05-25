Che tempo che fa pagelle ultima puntata del 24 maggio | Guanciale anti-divo 8 Pieraccioni ciclone infinito 7,5 il ricordo di Ornella 10

Da dilei.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sipario. Fabio Fazio chiude un’altra stagione di successi di Che tempo che fa, con interviste blindate e colpi di fioretto. Un’edizione certamente segnata dalla perdita di Ornella Vanoni, questa, che è ricorsa di tanto in tanto in parecchie delle puntate che sono seguite alla sua scomparsa avvenuta a novembre 2025. Non sono mancati i grandi ospiti, quelli che fanno parte ormai della tradizione del programma, e i tu per tu speciali del conduttore ormai abituato ai nomi importanti. A emergere, più di tutti in quest’edizione, è stata Luciana Littizzetto. E non solo per le letterine, ma per quella presenza costante che ogni domenica ci riporta a casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle ultima puntata del 24 maggio: Guanciale anti-divo (8), Pieraccioni ciclone infinito (7,5), , il ricordo di Ornella (10)
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