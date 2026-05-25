Sipario. Fabio Fazio chiude un’altra stagione di successi di Che tempo che fa, con interviste blindate e colpi di fioretto. Un’edizione certamente segnata dalla perdita di Ornella Vanoni, questa, che è ricorsa di tanto in tanto in parecchie delle puntate che sono seguite alla sua scomparsa avvenuta a novembre 2025. Non sono mancati i grandi ospiti, quelli che fanno parte ormai della tradizione del programma, e i tu per tu speciali del conduttore ormai abituato ai nomi importanti. A emergere, più di tutti in quest’edizione, è stata Luciana Littizzetto. E non solo per le letterine, ma per quella presenza costante che ogni domenica ci riporta a casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle ultima puntata del 24 maggio: Guanciale anti-divo (8), Pieraccioni ciclone infinito (7,5), , il ricordo di Ornella (10)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le NOSTRE PAGELLE del 2025: i TOP e FLOP secondo il PASQU!! | Una LITRA con MASTERP1LOT

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 24 maggio: Christine Lagarde, Pieraccioni e Lino Guanciale da Fabio Fazio

Leggi anche: Che tempo che fa, stasera in tv l'ultima puntata stagionale: Leonardo Pieraccioni e gli altri ospiti

Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Gli ospiti della puntata del 17 maggio 2026; Che tempo che fa, l'appuntamento di oggi domenica 24 maggio: gli ospiti; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 24 maggio, da Christine Lagarde a Gino Cecchettin; A Che Tempo Che Fa c'è anche la trentina Barbara Poggio. Grandi ospiti per l'ultima puntata di Fazio da Christine Lagard a Gino Cecchettin e David Grossman.

Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 24 maggio 2026Fabio Fazio torna con Che Tempo Che Fa, stasera sul NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 24 maggio 2026 ... superguidatv.it

Vi ringraziamo per aver seguito questa stagione di @chetempochefa. A presto! x.com

Che tempo che fa, le pagelle dell'ultima puntata: Orietta Berti senza videoclip (5), i problemi di connessione (4), il flirt di Fabio Fazio con Carmen Di Pietro (8), il ricordo ...L’ultima puntata della stagione di Che tempo che fa si chiude tra sorrisi, saluti e qualche momento di inevitabile nostalgia. Fabio Fazio dà appuntamento alla prossima stagione, ringraziando il ... ilmessaggero.it