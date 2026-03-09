Gino Cecchettin a ' Che Tempo Che Fa' | Certi comportamenti sono un campanello d' allarme

Durante la puntata di domenica 8 marzo di ‘Che Tempo Che Fa’, Gino Cecchettin ha parlato di alcuni comportamenti considerati segnali di allarme. Ha sottolineato che certi atteggiamenti sono importanti da osservare e segnalare. La sua presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione su questioni di comportamento, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni.

Gino Cecchettin, ospite nella puntata di domenica 8 marzo di ‘ Che Tempo Che Fa ‘, ha ricordato la vicenda della figlia per cercare di sensibilizzare il pubblico sul riconoscere alcuni comportamenti come possibili campanelli d’allarme: “Una delle cose che ho notato, vedendo Giulia, era il desiderio di Filippo, quando erano ancora fidanzati, a studiare assieme e quando erano da remoto avere la connessione web attiva. Era una delle cose che io non tolleravo e più volte lo dicevo a Giulia, perché faceva parte di un piccolo sistema di coercizione per controllarti”, ha spiegato Cecchettin. “E questo assieme alla geolocalizzazione, che so andare molto di moda tra i fidanzatini, è un segnale di controllo ad elevato potere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

