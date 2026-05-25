Che cos’è il gesto del six-seven e perché l’ha fatto anche Papa Leone XIV

Da dilei.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gesto del six-seven, un segnale con le dita, è stato eseguito anche da Papa Leone XIV, suscitando attenzione. Questo gesto, spesso associato a messaggi nascosti o simboli, è diventato oggetto di discussione sui social media. Recentemente, un video in cui il Papa lo mostra è stato condiviso, lasciando molti a chiedersi se si tratti di un vero gesto o di un deepfake. La verifica dell’autenticità del video è ancora in corso.

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Avete presente quando state scrollando i Per Te e beccate un video così assurdo che pensate sia un deepfake fatto con l’AI? Ecco, stavolta è tutto vero.  Papa Leone XIV  si è droppato nel bel mezzo del della Generazione Alpha facendo il  gesto six-seven davanti a una comitiva di ragazzi genovesi guidati da don Roberto Fiscer. Avete capito bene, il Papa in persona ha replicato il trend più virale del momento, lasciando i boomer totalmente spiazzati e sbloccatissimi davanti agli schermi. Da dove arriva il trend del six-seven fatto da Papa Leone XIV. Facciamo un attimo un recap per chi è rimasto indietro e ha ancora il  rizz  a zero. Questo tormentone super  brainrot  arriva direttamente dall’ America. 🔗 Leggi su Dilei.it

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