Di recente, un gesto eseguito da un papa in Vaticano ha attirato l’attenzione sui social media: si tratta del cosiddetto “six-seven”. Questo gesto si è diffuso come meme già dal passato anno e si collega a un brano musicale intitolato “Doot Doot (6 7)”, prodotto da un artista di Philadelphia. La viralità del meme ha portato alla condivisione di immagini e video in diverse piattaforme online, generando un interesse diffuso tra gli utenti.

«6-7», pronunciato «six-seeeeven», è un tormentone nato online che sembra non avere alcun senso preciso e che ha finito per conquistare milioni di ragazzi. Sono semplicemente due numeri detti in inglese, accompagnati da un gesto delle mani che ricorda una bilancia, come se si stessero soppesando due opzioni. Il meme è esploso ovunque già dallo scorso anno: nelle scuole, sui social, nei video. Negli Stati Uniti alcuni professori hanno raccontato che bastava dire: «Aprite il libro alla pagina 67» perché metà della classe iniziasse a gridare «six-seven». Un fenomeno diventato oggetto di articoli, analisi linguistiche e discussioni sul cosiddetto «brainrot», il gergo con cui vengono indicati i contenuti nonsense che assorbono la Generazione Alpha. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Papa Leone XIV fa il gesto del «six-seven» in Vaticano: tutto quello che c’è dietro il meme

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El Papa se une a la moda del «6-7» frente a una multitud de niños que le arropa

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