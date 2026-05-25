Mercoledì 20 maggio, oltre il 90% dei lavoratori ha votato alle elezioni della RSU nella falegnameria Celi 1920 di Vascigliano di Stroncone. L’affluenza così alta ha portato alla vittoria della Fillea Cgil come rappresentanza sindacale. La partecipazione ha superato le aspettative, segnando un momento di grande coinvolgimento tra i dipendenti. La scelta del sindacato è risultata chiara e condivisa dalla maggioranza dei presenti.

L’affluenza superiore al 90% registrata mercoledì 20 maggio presso la Celi 1920 di Vascigliano di Stroncone segna una svolta decisiva per la rappresentanza sindacale nella storica falegnameria umbra. Le lavoratrici e i lavoratori hanno scelto la lista della Fillea Cgil, che ha ottenuto la maggioranza dei consensi per la costituzione della RSU e la nomina del rappresentante per la sicurezza. Il voto si è svolto in un contesto lavorativo complesso, caratterizzato da anni di difficoltà nel costruire relazioni sindacali che fossero davvero costruttive e corrette con la proprietà. La Celi 1920 rappresenta un presidio di eccellenza per il territorio, producendo manufatti di altissimo valore che vanno dagli interni per la nautica di lusso fino agli allestimenti per spazi prestigiosi come l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celi 1920: affluenza oltre il 90%, la Fillea Cgil vince la RSU

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Melfi, Flai Cgil vince la RSU a Gaudianello: il 54% dei votiA Melfi, la Flai Cgil ha ottenuto il 54% dei voti nelle elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso lo stabilimento Gaudianello.

Leonardo Taranto: 99% di affluenza, la Fiom vince le elezioni RSULe elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie nello stabilimento Leonardo di Taranto si sono concluse con una partecipazione molto alta, pari...

Si parla di: Elezioni RSU/RLS alla Celi 1920: affluenza oltre il 90%, la Fillea Cgil ottiene la maggioranza; Stroncone, elezioni RSU alla Celi 1920 tra crisi.