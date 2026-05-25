Ceglie Messapica Palmisano verso la riconferma | Ripagato del lavoro fatto in sei anni

Angelo Palmisano si avvia alla riconferma come sindaco di Ceglie Messapica, con una vittoria netta sulla sfidante del centrosinistra, Agata Scarafilo. Il candidato del centrodestra ha dichiarato di sentirsi ripagato del lavoro svolto in sei anni alla guida del comune. I risultati delle elezioni indicano una preferenza significativa per Palmisano rispetto alla sua avversaria. La differenza di voti tra i due candidati è stata evidente durante lo scrutinio.

CEGLIE MESSAPICA – Angelo Palmisano verso la rielezione a sindaco di Ceglie Messapica. Il candidato del centrodestra sta prevalendo nettamente sulla sfidante del centrosinistra, Agata Scarafilo. La tendenza si è definita già nelle prime fasi dello spoglio. Nel giro di un'ora, lo scenario si è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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