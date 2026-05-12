Rinnovo CCNL Scuola Serafini Snals | Serve un confronto vero si fa guardandosi negli occhi
Oggi si è svolto un incontro tra le parti coinvolte per discutere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore scuola. Durante la riunione, un rappresentante dei sindacati ha sottolineato l’importanza di adottare un metodo di negoziazione trasparente e condiviso. La discussione si è concentrata sulla necessità di un confronto diretto e sincero tra le parti per procedere nelle trattative.
"Abbiamo partecipato all’incontro odierno all’ARAN ribadendo un punto essenziale: serve un metodo di lavoro chiaro, condiviso e realmente funzionale alla trattativa. Il comparto è complesso, i temi sono molti e non possiamo permetterci ulteriori rallentamenti": così in una nota Elvira Serafini, segretario generale dello Snals-Confsal. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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