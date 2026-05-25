La Cassazione ha annullato tutte le accuse contro l'imputato, portando alla sua assoluzione. La decisione si basa sulla revisione delle prove e sulla constatazione di un errore di sistema che aveva portato alla condanna precedente. La vicenda riguarda un uomo che aveva trascorso anni in carcere prima di essere scagionato definitivamente. La sentenza rappresenta un colpo duro per chi aveva creduto nella condanna iniziale.

Diciotto anni di calvario, tre gradi di giudizio, una vita specchiata data in pasto al sospetto e, alla fine, un verdetto che suona come una liberazione per l'imputato ma come una condanna senza appello per lo Stato. La Corte di Cassazione ha pronunciato la parola "fine" sul giallo dell'omicidio di Nadia Tulissi, la commerciante di 37 anni uccisa nel 2008 a Udine: Mario Calligaris non ha commesso il fatto. La condanna a 21 anni è stata annullata senza rinvio. L'ennesimo castello indiziario è crollato, lasciando dietro di sé le macerie di un clamoroso errore di sistema. Il Delitto del 2008 e le indagini "a senso unico" La storia comincia il 21 dicembre 2008 a Manzano (Udine). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Tulissi, la Cassazione azzera tutto: Calligaris assolto, l'ennesimo "Errore di Sistema" che distrugge una vita

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