Caso di Dengue a Monza | scatta la disinfestazione
A Monza è stata avviata una disinfestazione straordinaria dopo il sospetto di un caso di Dengue. L'intervento, comunicato dal Comune, durerà da lunedì 25 maggio a mercoledì 27 maggio. La zona interessata si trova nelle vicinanze di via Tevere, nel quartiere di San.
Torna l’incubo Dengue. A Monza un caso sospetto e scatta la disinfestazione straordinaria. Lo comunica il Comune con una nota: da oggi lunedì 25 maggio, fino a mercoledì 27 maggio è previsto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Tevere (nel quartiere di San. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Caso di Dengue a Monza: scatta la disinfestazione ift.tt/jV1Zp43 ift.tt/KLDsweo x.com
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