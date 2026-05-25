Caso di Dengue a Monza | scatta la disinfestazione

Da monzatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monza è stata avviata una disinfestazione straordinaria dopo il sospetto di un caso di Dengue. L'intervento, comunicato dal Comune, durerà da lunedì 25 maggio a mercoledì 27 maggio. La zona interessata si trova nelle vicinanze di via Tevere, nel quartiere di San.

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Torna l’incubo Dengue. A Monza un caso sospetto e scatta la disinfestazione straordinaria. Lo comunica il Comune con una nota: da oggi lunedì 25 maggio, fino a mercoledì 27 maggio è previsto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Tevere (nel quartiere di San. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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