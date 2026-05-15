Casinò online Lucchesi Truffanet | Dopo il riordino ADM 350 skin bloccate ma 4,5 milioni di italiani giocano ancora su siti illegali

A novembre si conclude la fase di attivazione tecnica delle nuove concessioni per i casinò online, con 52 licenze rilasciate a 46 operatori e una fee complessiva di 7 milioni di euro. Contestualmente, sono state disattivate oltre 350 skin di gioco. Nonostante le restrizioni e il blocco di numerose piattaforme, si stima che ancora circa 4,5 milioni di italiani continuino a scommettere su siti illegali, secondo i dati di un’associazione dedicata al settore.

A novembre si chiude la finestra di attivazione tecnica delle nuove concessioni ADM, 52 licenze rilasciate a 46 operatori con durata novennale, fee da 7 milioni di euro e oltre 350 skin spente. Il mercato del gioco online italiano cambia volto in un’unica stagione. Ma fuori dal perimetro legale resta una zona grigia di proporzioni enormi, 4,5 milioni di italiani intercettati in tre mesi su siti di gioco illegale, un giro d’affari stimato in 20 miliardi di euro e i social ormai diventati il principale canale di reclutamento verso piattaforme non autorizzate. Ne abbiamo parlato con Nino Lucchesi di Truffa.net, consulente legale e fondatore del portale italiano dedicato alla prevenzione delle truffe online. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Casinò online, Lucchesi (Truffa.net): “Dopo il riordino ADM 350 skin bloccate, ma 4,5 milioni di italiani giocano ancora su siti illegali”

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Casinò online: truffe o giochi truccati Ecco la verità!

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