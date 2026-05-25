Casa Abis al Teatro Brancaccio
Il tour di Casa Abis si conclude il 30 maggio al Teatro Brancaccio di Roma. Dopo aver passato diverse città italiane, tra cui Milano, Latina, Torino, Firenze e Ancona, lo spettacolo “Ancora in 2” ha registrato numerosi sold out. La data romana rappresenta il finale della tournée.
Dopo aver toccato diverse città, tra cui Milano, Latina, Torino, Firenze e Ancona, e aver registrato numerosi sold out, Casa Abis arriva a Roma, il 30 maggio, al Teatro Brancaccio per il gran finale di tour dello spettacolo “Ancora in 2”.Il duo romano arriva nella città natale con lo show. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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