Caro Boccia sembra che auspichi l’invasione

Il capogruppo del PD in Senato ha affermato che il problema demografico non si risolve incentivando le nascite in Italia. La dichiarazione è stata pubblicata in risposta a un commento di un altro politico, che aveva suggerito di promuovere la natalità come soluzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali proposte alternative o ulteriori commenti sul tema. La dichiarazione si concentra sulla critica a iniziative di incentivazione delle nascite.

Caro Francesco Boccia, caro capogruppo Pd in Senato, le scrivo questa cartolina dopo aver letto una sua dichiarazione in cui dice che «il problema demografico non si risolve facendo fare più figli agli italiani». Mi spiace che pochi abbiano rilevato questa sua illuminazione. Ma soprattutto mi spiace che lei non l’abbia spiegata meglio, lasciandoci nel dubbio. Senza fare figli, come si risolve il problema demografico? Con i robot? Con gli umanoidi? Con gli avatar? Con la clonazione? Oppure aumentando ancora di più l’immigrazione? Nell’ultimo anno in Italia sono venuti al mondo 370.000 bambini e se ne sono andate 700.000 persone. Come si fa a colmare la differenza, se non aumentano le nascite? Ho l’impressione che lei speri nell’invasione degli alieni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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