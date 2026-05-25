Carlo V-Reagan l' angelo della storia non guarda avanti

Da liberoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel febbraio del 1557, Carlo V, di 56 anni e affetto da gotta, uscì dalla lettiga e entrò nel monastero di San Jerónimo di Yuste in Estremadura.

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Nel febbraio del 1557, Carlo V, 56 anni consumato dalla gotta, scese dalla lettiga e varcò il cancello del monastero di San Jerónimo di Yuste, in Estremadura. Aveva governato per trentacinque anni l’impero più vasto che il mondo avesse mai visto: 14 milioni di chilometri quadrati rispetto ai 5 dell’impero di Traiano. Aveva vinto tutte le battaglie decisive: piegato i comuneros, i borghesi delle città castigliane. Catturato il re di Francia a Pavia. Umiliato il Papa. Occupato Tunisi. Sconfitto i principi protestanti a Mühlberg. Era nato a Gand e nelle ricche Fiandre crebbe e fu educato alla corte più raffinata d’Europa. Come Lutero, anche Carlo d’Asburgo era un uomo del Medioevo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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