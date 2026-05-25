Carabiniere fuori servizio riconosce una moto rubata | blocca un 36enne che tenta di scappare

Un carabiniere fuori servizio ha riconosciuto una moto rubata e ha fermato un 36enne che tentava di scappare. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia presso la Procura di Parma. Il uomo è sospettato di ricettazione, possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e porto di armi. La moto era stata segnalata come rubata nelle ultime settimane. Il fermo è avvenuto durante un controllo di routine, senza incidenti.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 36enne italiano che, al termine delle verifiche e degli accertamenti svolti, è ritenuto il presunto responsabile di ricettazione, possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e porto di armi o. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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RAPINATORI SI SCHIANTANO A 150 KM/H DOPO UN INSEGUIMENTO CON SPARATORIA CONTRO LA POLIZIA

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