Capolavoro di Sofonisba Anguissola a Palermo Palazzo Abatellis ospita un ritratto in prestito dal Prado
A Palermo, nel Palazzo Abatellis, arriva per la prima volta un ritratto di Sofonisba Anguissola proveniente dal Prado. La galleria regionale, diretta da Maddalena De Luca, espone l’opera, che rappresenta un esempio del talento della pittrice del XVI secolo. La mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione delle opere rinascimentali e barocche. La presenza del dipinto si inserisce nell’ambito di uno scambio tra istituzioni museali. La pittura rimarrà esposta fino a data da definirsi.
La galleria regionale di Palazzo Abatellis, diretta da Maddalena De Luca, ospita per la prima volta a Palermo un capolavoro della ritrattista cinquecentesca Sofonisba Anguissola, morta nel capoluogo siciliano dopo avervi vissuto per un periodo di tempo nel 1629. Si tratta di Ritratto di Isabella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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