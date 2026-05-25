Capolavoro di Sofonisba Anguissola a Palermo Palazzo Abatellis ospita un ritratto in prestito dal Prado

La galleria regionale di Palazzo Abatellis, diretta da Maddalena De Luca, ospita per la prima volta a Palermo un capolavoro della ritrattista cinquecentesca Sofonisba Anguissola, morta nel capoluogo siciliano dopo avervi vissuto per un periodo di tempo nel 1629. Si tratta di Ritratto di Isabella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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