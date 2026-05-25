Un candidato sindaco è stato aggredito al seggio durante le elezioni comunali. La lite è scoppiata in un seggio del paese, con coinvolgimento di più persone. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma. Il candidato, colpito alla testa, è stato trasportato in ospedale e si trova sotto osservazione. Non sono stati riferiti dettagli sulle motivazioni dell’episodio. La situazione nel centro rimane tesa, con i cittadini ancora sconvolti.

Clima tesissimo a Briatico durante le elezioni comunali del 2026. Nel piccolo centro della provincia di Vibo Valentia un candidato sindaco ha denunciato una presunta aggressione avvenuta all’esterno di un seggio elettorale, episodio che ha immediatamente acceso lo scontro politico e il dibattito pubblico in paese. A raccontare quanto sarebbe accaduto è stato Francesco Arena, candidato alla guida del Comune con la lista “Per Briatico con Briatico”. Attraverso un duro messaggio pubblicato sui social, Arena ha dichiarato di essere stato colpito e malmenato da un consigliere comunale uscente mentre si trovava nei pressi del seggio per votare. Secondo il racconto del candidato, dopo l’episodio sarebbe stato necessario anche il ricorso alle cure del Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Candidato sindaco aggredito al seggio, follia in Italia: è in ospedale

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