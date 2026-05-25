Calciomercato Inter LIVE | i rinnovi di Ausilio Baccin e Chivu; i nomi per la difesa
L'Inter sta lavorando ai rinnovi di contratto di Ausilio, Baccin e Chivu. Sul fronte delle trattative di calciomercato, sono circolati nomi per rinforzare la difesa. La società ha svolto incontri e trattative in corso, con alcune operazioni già concluse. Restano aperti diversi dialoghi con agenti e club per definire acquisti e rinnovi. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti su eventuali nuovi arrivi e conferme.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter Grandi Cambiamenti in Vista per la Prossima Stagione
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