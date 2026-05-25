Calciomercato Inter LIVE | i rinnovi di Ausilio Baccin e Chivu; i nomi per la difesa

Notizia in breve

L'Inter sta lavorando ai rinnovi di contratto di Ausilio, Baccin e Chivu. Sul fronte delle trattative di calciomercato, sono circolati nomi per rinforzare la difesa. La società ha svolto incontri e trattative in corso, con alcune operazioni già concluse. Restano aperti diversi dialoghi con agenti e club per definire acquisti e rinnovi. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti su eventuali nuovi arrivi e conferme.