Bus treni e funivia a 20 euro per 3 mesi | chi può beneficiarne e come fare richiesta

Dal 28 maggio sarà possibile acquistare un abbonamento estivo da 20 euro, valido dal 1° giugno al 31 agosto, per bus urbani ed extraurbani, treni locali e la funivia Trento-Sardagna. L’abbonamento può essere richiesto da chi possiede determinati requisiti, senza dettagli specifici forniti. La promozione durerà tre mesi e consente di utilizzare i mezzi pubblici a prezzo ridotto. L’acquisto si effettua attraverso i canali ufficiali indicati dall’ente di trasporto.

Da giovedì prossimo, 28 maggio 2026, sarà possibile acquistare il nuovo abbonamento estivo da 20 euro, valido dal 1° giugno al 31 agosto su autobus urbani ed extraurbani, treni locali e la funivia Trento-Sardagna. Lo comunica la Provincia di Trento ricordando che l’abbonamento è acquistabile. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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