Alle 20 al PalaLeonessa A2A si disputa gara-5 dei quarti di finale degli LBA Playoffs 2026 tra Brescia e Trieste. La squadra di casa cerca di qualificarsi per le semifinali, mentre l’avversaria ha l’opportunità di eliminare gli avversari e proseguire nella competizione. La partita rappresenta l’ultimo incontro di questa serie, con una vittoria che consente di avanzare e una sconfitta che termina la stagione. I tifosi sono stati invitati a riempire il palazzetto per sostenere la squadra.

La Pallacanestro Brescia si gioca tutto questa sera alle 20 al PalaLeonessa A2A. Contro Pallacanestro Trieste va in scena gara-5 dei quarti di finale degli LBA Playoffs 2026, una partita senza domani: chi vince raggiunge l’ Olimpia Milano in semifinale, chi perde chiude la stagione. La serie contro i biancorossi di Peppe Poeta inizierà venerdì, con Milano già qualificata grazie al 3-0 sulla Pallacanestro Reggiana: l’Olimpia avrà dunque tre giorni di lavoro in più e due partite in meno nelle gambe. Brescia arriva alla "bella" dopo il ko per 83-77 a Trieste, una sconfitta che ha lasciato più di un rimpianto. La squadra di Matteo Cotelli (foto) non ha capitalizzato il +11 del primo tempo, ha perso progressivamente lucidità nella ripresa e ha subito l’energia di una Trieste capace di riaccendere entusiasmo e fattore campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, appello ai tifosi: "Riempiamo il palazzetto"

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QUANDO I TIFOSI PROTESTANO CONTRO I PREZZI FOLLI

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