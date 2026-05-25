Bratz compie 25 anni | arriva Gaia la nuova icona di stile
Le Bratz festeggiano 25 anni e presentano Gaia, la nuova icona di stile. La linea di bambole ha registrato numeri record in termini di vendite e si rinnova con aggiornamenti estetici. La nuova figura si inserisce in un percorso di evoluzione del marchio, che ha mantenuto popolarità nel tempo. La celebrazione coincide con l’introduzione di questa novità, destinata a rafforzare il ruolo delle Bratz nel mercato delle bambole.
. Un viaggio dietro le quinte del clamoroso successo delle Bratz, tra record commerciali e grandi novità stilistiche. Bratz, il marchio che ha rivoluzionato l’universo delle fashion doll, raggiunge il traguardo dei 25 anni confermandosi un fenomeno globale: oltre 150 milioni di bambole vendute e una presenza in più di 80 Paesi. Per inaugurare le celebrazioni, arriva un nuovo volto, Gaia, pronta a imporsi come nuova icona di stile e simbolo di una fase inedita per il brand. Bratzaversary ph Press Dalle origini al successo internazionale. Nato nel 2001, Bratz va oltre il semplice concetto di linea di bambole, diventando un vero fenomeno culturale capace di influenzare generazioni. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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