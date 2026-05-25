Bratz compie 25 anni | arriva Gaia la nuova icona di stile

Notizia in breve

Le Bratz festeggiano 25 anni e presentano Gaia, la nuova icona di stile. La linea di bambole ha registrato numeri record in termini di vendite e si rinnova con aggiornamenti estetici. La nuova figura si inserisce in un percorso di evoluzione del marchio, che ha mantenuto popolarità nel tempo. La celebrazione coincide con l’introduzione di questa novità, destinata a rafforzare il ruolo delle Bratz nel mercato delle bambole.