A Parma, alcuni insegnanti sono stati colpiti da studenti stranieri, ma non sono state presentate denunce. Il dirigente scolastico ha invece invitato a comprendere le ragioni di questi comportamenti, senza adottare misure disciplinari. La situazione è stata gestita senza interventi legali, e si è preferito puntare su un approccio di tolleranza. La vicenda ha attirato l’attenzione su come la scuola gestisce episodi di violenza senza ricorrere a sanzioni ufficiali.

A Parma docenti malmenati da studenti stranieri, ma il dirigente invita alla comprensione. Dando un perfetto messaggio di resa. Sarebbe interessante capire dal provveditore di Parma fino a che punto si debba arrivare. Che cosa si deve aspettare? Che i professori vengano linciati nella pubblica piazza? Che li si accoltelli o gli si dia fuoco? O forse che li si investa con una macchina in mezzo alla strada? A Parma due professori sono stati aggrediti in un parco da un gruppo di maranza. Il primo spintonato e malmenato, il secondo intervenuto per difenderlo bastonato e forse preso a cinghiate. Picchiato anche un ragazzo che si era schierato dalla parte dei due insegnanti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Botte dai maranza e niente denunce. Così la scuola educa alla sottomissione

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GANG DI MARANZA MASSACRA DI BOTTE GRUPPO DI TREVIGIANI PER UNA PAROLA DI TROPPO: CI SONO FERITI

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