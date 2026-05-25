Bond più interessanti vale ancora la pena il rischio dell’azionario?

Negli ultimi anni, le azioni sono state la scelta principale per gli investitori, poiché altre opzioni sembravano meno allettanti. Tuttavia, con i rendimenti dei bond più elevati rispetto al passato, si apre una domanda sulla convenienza di continuare a puntare sull’azionario. La decisione dipende dal livello di rischio che si è disposti a assumere e dalla volontà di affrontare la volatilità del mercato azionario.

Biocchi Per molti anni le azioni hanno vissuto quasi senza concorrenza, perché qualsiasi alternativa appariva poco seducente. Coi rendimenti obbligazionari compressi, molti investitori hanno infatti finito per accettare valutazioni sempre più alte sui mercati azionari, sostenute dal famoso “non c’è alternativa”, la cosiddetta Tina, acronimo inglese di There Is No Alternative. Ora però i rendimenti dei bond stanno tornando interessanti e l’investitore potrebbe presto domandarsi perché assumersi tutto il rischio dell’azionario se una parte del rendimento può arrivare da strumenti più tranquilli. Questo non significa che le obbligazioni siano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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