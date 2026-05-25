Boca Barco scrive la storia Prima volta in Serie D

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Boca Barco Advantis fa il suo debutto in Serie D, dopo aver vinto i campionati provinciali femminili di Prima Divisione. La squadra ha ottenuto la promozione insieme all’Audax Poviglio. La promozione rappresenta la prima volta in assoluto per la Boca Barco in questa categoria. I campionati provinciali si sono conclusi con queste due squadre che salgono di livello. La stagione si chiude con queste novità per il calcio femminile locale.

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I campionati provinciali femminili di Prima Divisione hanno espresso i loro verdetti e a salire in Serie D sono la Boca Barco Advantis e l’Audax Poviglio. Barco ha superato Poviglio nella finalissima che valeva il primato della categoria per 3 a 1 (20-25 25-20 25-23 25-22) al termine di una gara molto combattuta; essendo due i posti validi, la finale è stata una passerella tra due formazioni già promosse. Il Boca in semifinale aveva sconfitto il Volley Marconi 3 a 1 e 2 a 3, mentre Poviglio si era imposto all’Arbor con un doppio 3 a 0. E dunque, Barco prima, Poviglio seconda, Arbor terza, avendo poi battuto 3 a 1 la Marconi, finita quarta.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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