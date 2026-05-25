Belcanto concerto per voce e arpa a Pordenone

Notizia in breve

A Pordenone si tiene un concerto di musica classica con un duo formato da un soprano e un’arpa. La serata vede sul palco Silvia Di Falco, cantante di fama internazionale, e Floraleda Sacchi, arpista di rilievo mondiale. L’evento fa parte della tredicesima edizione di Pordenone FA Musica e si svolge nel contesto di un recital dedicato al Belcanto. La performance è in programma in una location cittadina.