Belcanto concerto per voce e arpa a Pordenone
A Pordenone si tiene un concerto di musica classica con un duo formato da un soprano e un’arpa. La serata vede sul palco Silvia Di Falco, cantante di fama internazionale, e Floraleda Sacchi, arpista di rilievo mondiale. L’evento fa parte della tredicesima edizione di Pordenone FA Musica e si svolge nel contesto di un recital dedicato al Belcanto. La performance è in programma in una location cittadina.
La tredicesima edizione di Pordenone FA Musica prosegue con un raffinato recital dedicato al Belcanto che avrà come protagonista un duo davvero affascinante, voce e arpa, con il soprano Silvia Di Falco e Floraleda Sacchi all’arpa, entrambe artiste affermate a livello internazionale, nella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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