Be my sunshine replica puntata 25 maggio in streaming | Video Mediaset

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Nuovo appuntamento oggi – lunedì 25 maggio – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Poyraz racconta ad Haziran di aver voluto gratificare Zeynep facendole un servizio fotografico per una importante rivista di moda, ma di aver ricevuto dalla donna un’accoglienza fredda. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 46 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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