Be My Sunshine dal 1° al 5 giugno 2026 | Poyraz perde il controllo con Hakan e difende Haziran!

Dal 1° al 5 giugno 2026, nelle nuove puntate di Be My Sunshine, Poyraz perde il controllo con Hakan e si schiera a difesa di Haziran. La tensione tra i personaggi aumenta quando Poyraz scopre che Hakan si trova ancora sull’isola. La lite tra i due avviene al molo e si svolge davanti agli abitanti del luogo, portando a un'esplosione di emozioni e conflitti.

Be My Sunshine dal 1° al 5 giugno 2026: Le tensioni esplodono nelle nuove puntate di Be My Sunshine. Poyraz scopre che Hakan è ancora sull’isola e la lite al molo degenera davanti agli abitanti. Intanto Zeynep e Aliye continuano a ostacolare Haziran, ma i loro piani finiscono per rafforzare la coppia. Le nuove puntate di Be My Sunshine, titolo italiano della soap turca Ada Masal?, riportano al centro della storia il rapporto sempre più tormentato tra Haziran e Poyraz. La loro relazione, nata tra incomprensioni, attrazione e ostacoli continui, entra adesso in una fase decisiva. I sentimenti sono ormai chiari, ma intorno alla coppia continuano a muoversi persone pronte a interferire, giudicare e sabotare ogni tentativo di serenità. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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